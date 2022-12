जी20 शिखर सम्मेलन 2023 में शिरकत करने के लिए भारत आ सकते हैं पुतिन, जानें रूस ने क्या कहा

Highlights रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। लुकाश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूसी राष्ट्रपति अगले साल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, हालांकि, अंतिम फैसला उन्हीं पर है। भारत ने 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता संभाली थी।

नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। रूस की जी20 (शेरपा) स्वेतलाना लुकाश ने यह जानकारी दी। लुकाश ने शुक्रवार को रूसी राज्य समाचार एजेंसी TASS को बताया, "मुझे आशा है कि निश्चित रूप से (रूस के राष्ट्रपति जी20 शिखर सम्मेलन में) जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन यह किसी भी मामले में उसे तय करना है। अब जब अगला शिखर सम्मेलन एक वर्ष आगे है, तो मैं ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, कि इसके लिए सभी संभावनाएं हैं।" लुकाश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूसी राष्ट्रपति अगले साल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, हालांकि, अंतिम फैसला उन्हीं पर है।

भारत ने 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता संभाली थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडोनेशिया में जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। रूसी जी20 शेरपा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका देश एक भी कार्यक्रम को याद नहीं करेगा और एक स्टैंड लेने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए रूस की उपस्थिति के महत्व पर जोर दिया।

