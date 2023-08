वीडियो: कनाडा के लक्ष्मी नारायण मंदिर को बनाया गया निशाना, चिपकाया गया खालिस्तान का पोस्टर

Highlights कनाडा में एक बार फिर से मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस बार कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर को टारगेट किया गया है। यहां पर खालिस्तानी नेता की हत्या की जांच की मांग को लेकर रात के अंधेरे में पोस्टर चिपकाए गए है।

टोरेंटो: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक मंदिर को फिर से निशाना बनाया गया है। यहां के नामी लक्ष्मी नारायण मंदिर के गेट पर पोस्टर चिपकाए गए है। ये पोस्टर शनिवार की रात को दो अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए है। घटना का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।

लगाए गए पोस्टर में हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर के साथ कुछ नारे और बयान भी लिखे गए है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कनाडा में किसी मंदिर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी कई बार मंदिरों को टारगेट किया गया है। इससे पहले इस साल तीन ऐसी घटनाएं घटी है जहां मंदिरों को निशाना बनाया गया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि ब्रिटिश कोलंबिया के नामी लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में दो अज्ञात लोग आते है और वहां एक पोस्टर चिपका कर जाते है। वे लोग अपने मुंह पर नकाब बांधे हुए थे और घटना का वीडियो भी बना रहे थे।

वे लोग गेट पर दो पोस्टर चिपका कर घटनास्थल से भाग जाते है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें रात के अंधेरे में इन लोगों को पोस्टर लगाते हुए देखा गया है। चिपकाए गए पोस्टर पर लिखा था कि "कनाडा को 18 जून की हत्या में भारत की भूमिका की जांच करनी चाहिए।" घटना के सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू की गई है।

A Hateful Act: #Khalistanreferendum posters were purposely pasted at the main door of the Hindu Mandir @surreymandir in #Surrey#Canada at midnight to create an atmosphere of fear among Hindus.@surreyps@SurreyRCMP#HindusUnderAttack@mikefarnworthbc@sukhdhaliwal@Dave_Ebypic.twitter.com/oew8IdPDWm