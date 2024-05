'पैसे नहीं भेजते इसलिए बुरा भला कहते हैं...',संसद में अडानी-अंबानी के खिलाफ बोलने के सवाल पर खुले तौर पर बोले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी

नई दिल्ली: अडानी, अंबानी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का एक बयान नए विवाद के केंद्र में है क्योंकि कांग्रेस नेता ने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर अडानी, अंबानी टेंपो-लोड पैसे भेजते हैं, तो वह उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। बीजेपी ने कहा कि अधीर ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के वास्तविक 'हफ्ता वसूली मॉडल' को उजागर किया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने अधीर पर निशाना साधते हुए कहा, "उन्होंने (अधीर ने) खुले तौर पर कहा है कि अगर उन्हें पैसों के थैले मिलते हैं तो वे संसद में किसी भी मुद्दे पर चुप रहते हैं और अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो वे हंगामा करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जिन समूहों को वे निशाना बना रहे हैं वे उन्हें पैसे देते हैं , वे शांत हो जाते हैं।"

शहजाद ने कहा, "अब राहुल गांधी के भाषणों पर वापस जाते हैं, उन्होंने उन दो लोगों का नाम लेना बंद कर दिया है जिनका वे अक्सर उल्लेख करते थे... यूपीए शासन के दौरान, कांग्रेस ने यह सब करके 12 लाख करोड़ रुपये कमाए थे... कांग्रेस का मतलब है 'आई नीड करप्शन' ', और यह राजनीतिक जबरन वसूली का खुला खेल है। वे संसद के अंदर या बाहर जो कुछ भी कहते हैं वह सिर्फ पैसे के लिए है...''

कांग्रेस नेता का बयान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन नामों (अडानी, अंबानी) को लिया और पूछा कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में उनका नाम लेना क्यों बंद कर दिया और क्या कांग्रेस के पास भारी मात्रा में पैसा पहुंच गया है। राहुल गांधी ने दावे का प्रतिवाद किया और मोदी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि पैसा एक टेम्पो में आया था और वह इसकी ईडी जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे थे।

