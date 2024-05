'मरना तो था ही ...', गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, वीडियो हुआ वायरल

Highlights मुख्यमंत्री ने कहा, 'मरना तो था ही ...आप मुझे बताओ, सैकड़ों लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति कब तक बच पाएगा?' उत्तर प्रदेश में 5 बार विधायक रहे अंसारी की 28 मार्च को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी गैंगस्टर की मौत का कारण आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा बताया गया था

नई दिल्ली: इंडिया टीवी के चर्चित शो 'आप की अदालत' पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 मार्च को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में खुलकर चर्चा की। हालाँकि, गैंगस्टर की मौत का कारण आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा बताया गया है; विपक्षी दलों द्वारा बेईमानी, विशेष रूप से जहर देने के आरोपों से यह धूमिल हो गया है। इन आरोपों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, 'मरना तो था ही ...आप मुझे बताओ, सैकड़ों लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति कब तक बच पाएगा?'

अंसारी की मौत पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए, आदित्यनाथ ने विस्तार से कहा, "कांग्रेस के लोगों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। समाजवादी पार्टी के लोग उनके संरक्षक हैं। आप उनसे (विपक्ष से) क्या उम्मीद करते हैं?" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और अंसारी की मौत के दौरान दोनों पार्टियों की प्रतिक्रियाओं के बीच समानताएं दर्शाते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला।

यूपी सीएम ने कहा, "यही अंतर है (विपक्ष और भाजपा के बीच) कि जब भगवान राम के भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, तो न तो समाजवादी पार्टी और न ही कांग्रेस नेताओं ने शोक व्यक्त किया। लेकिन, उन्होंने एक माफिया की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाए।"

उत्तर प्रदेश में 5 बार विधायक रहे अंसारी की 28 मार्च को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की अध्यक्षता वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेताओं सहित कई लोगों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए यूसुफपुर का दौरा किया। अंसारी की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है, विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा खुलेपन और जिम्मेदारी की मांग की जा रही है।

