"आप विफल रहे...", ब्रिटेन कैबिनेट मंत्री ने ऋषि सुनक को लिखा पत्र, बर्खास्त होने के बाद बोला तीखा हमला

लंदन: प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा बर्खास्त ब्रिटेन की पूर्व गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने सोशल मीडिया पर बड़ा सा विदाई पत्र लिखते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है।

अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने ब्रिटेन पीएम के "कमजोर" होने और प्रमुख नीतियों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने तीन पन्नों के पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री को यह पद आंशिक रूप से उनके समर्थन के कारण मिला।

उन्होंने लिखा, "मुख्य नीतियों पर आपने मुझे जो ठोस आश्वासन दिया था, उसके कारण मैं आपका समर्थन करने के लिए सहमत हुई... हमारा सौदा केवल रात्रिभोज पर किया गया वादा नहीं था, जिसे सुविधाजनक होने पर छोड़ दिया जाएगा और चुनौती मिलने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।"

ब्रेवरमैन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा, जिसमें उन पर प्रमुख नीतियों पर "प्रकट रूप से और बार-बार विफल रहने" का आरोप लगाया।

