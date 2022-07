इस्तीफा देने को तैयार हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, आज कर सकते हैं घोषणा

Highlights जॉनसन '10 डाउनिंग स्ट्रीट' के प्रभारी बने रहेंगे, जब तक कि कंजर्वेटिव पार्टी के एक सम्मेलन में नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। बोरिस जॉनसन के गुरुवार को ही औपचारिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा करने की उम्मीद है।

लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने के लिए सहमत हो गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने ब्रिटिश मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी। 40 से अधिक मंत्रियों के सरकार छोड़ने और जाने के लिए कहने के बाद बोरिस जॉनसन ने हार मान ली। फिलहाल, बोरिस जॉनसन नए नेता का चुनाव होने तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे।

Boris Johnson gave in after more than 40 ministers quit his government and told him to go. It was not immediately clear whether he would stay in office while the Conservative Party chooses a new leader, who will replace him as prime minister: AP

बताते चलें कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से ब्रिटेन के के नए वित्त मंत्री नादिम जहावी ने गुरुवार को इस्तीफा देने की अपील की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, "प्रधानमंत्री जि यह टिकाऊ नहीं है और यह केवल आपके लिए, कंजरवेटिव पार्टी के लिए और सबसे महत्वपूर्ण रूप से पूरे देश के लिए बदतर होगा। आपको सही काम करना चाहिए और अभी जाना चाहिए।" मालूम हो, जहावी ने एक पत्र लिखकर जॉनसन के नेतृत्व पर सवाल उठाया।

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC