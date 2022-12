बर्फीले तूफान की चपेट में अमेरिका, लगभग 60 लोगों की मौत, देश के कई हिस्सों में भीषण ठंड जारी

Highlights अमेरिका में सर्दी के तूफान ने कम से कम 60 लोगों की जान ले ली है अमेरिका में विंटर स्टॉर्म के तेज होने के कारण और अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है भीषण सर्दी के तूफान ने बड़े पैमाने पर व्यवधान और गिरते तापमान, बर्फीले तूफान की स्थिति और भयंकर हवाओं का कारण बना है

न्यूयॉर्क: सर्दी के तूफान ने कम से कम 60 लोगों की जान ले ली है और अमेरिका में विंटर स्टॉर्म के तेज होने के कारण और अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। भीषण सर्दी के तूफान ने बड़े पैमाने पर व्यवधान और गिरते तापमान, बर्फीले तूफान की स्थिति और भयंकर हवाओं का कारण बना है। हालत और खराब होने की उम्मीद है।

अमेरिका में आए बर्फीले तूफान के चलते देश के कई हिस्सों में भीषण ठंड जारी है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ रहा है। तूफान और हिमपात ने बफेलो के लिए भी स्थिति कठिन कर दी है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार, मंगलवार तक पश्चिमी न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में नौ इंच तक बर्फ गिर सकती है।

एरी काउंटी के कार्यकारी अधिकारी मार्क पोलोनकार्ज़ ने कहा, "यह अभी थमने नहीं वाला। यह संभवत: हमारे जीवन का सबसे खतरनाक तूफान है।" अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का जबरदस्त असर देखा गया।

