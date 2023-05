भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध टी 20 मोड में आ गए हैं, द्विपक्षीय बैठक में बोले पीएम मोदी- भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवित पुल हैं

By अनिल शर्मा | Published: May 24, 2023 08:02 AM

पीएम ने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई CEO's से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई।

