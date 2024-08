Bangladesh crisis: ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में आग लगाई गई, लूटपाट भी हुई, देखें वीडियो

Highlights बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अराजकता का माहौल जारी है ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में उपद्रवी भीड़ ने आग लगा दी आगजनी के बाद केंद्र पूरी तरह से काला नजर आ रहा है

Bangladesh crisis: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अराजकता का माहौल जारी है। ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में उपद्रवी भीड़ ने आग लगा दी और लूटपाट की। आगजनी के बाद इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की वीडियो भी सामने आई है। आगजनी के बाद केंद्र पूरी तरह से काला नजर आ रहा है।

अराजकता सिर्फ ढाका तक ही सीमित नहीं है। उपद्रवी शेख हसीना की पार्टी के नेताओं की संपत्ति भी जला रहे हैं। ऐसी ही एक घटना में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा का घर भी फूंक दिया गया। देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के खुलना जिले के नरैल निर्वाचन क्षेत्र में उपद्रवियों की एक बड़ी भीड़ ने बांग्लादेश के पूर्व तेज गेंदबाज और कप्तान मुर्तजा के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मुर्तजा के घर को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह नरैल-2 निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। सड़कों पर बड़े पैमाने पर अराजकता फैली हुई है और सत्ताधारी पार्टी के कई अन्य नेताओं के घरों में भी तोड़फोड़ की गई है।

Who are the people, spreading this news that "Litton Das house is burnt"



Stop spreading false news !!



It is the house of MP of Narail-2

"Mashrafe Mortaza's".

He was also Ex - Bangladeshi Cricketer.



Stop this Hindu-Muslim politics !!

But we can also not deny the loss of lives… pic.twitter.com/8aXEXqtOcP