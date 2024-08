Axente Catalina injury: रोमानियाई पहलवान कैटालिना एक्सेंटे बुरी तरह घायल हुईं, स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया, देखें वीडियो

Highlights Axente Catalina injury: रोमानियाई पहलवान कैटालिना एक्सेंटे बुरी तरह घायल हुईं अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी Kennedy Blades द्वारा मैट पर जोरदार तरीके से पटके जाने के बाद लगभग बेहोश एक्सेंटे अपनी गर्दन पर गिरीं और फिर उठ नहीं पाईं

2024 Paris Olympics: पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती मुकाबले में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। पहलवान कैटालिना एक्सेंटे अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी कैनेडी ब्लेड्स द्वारा मैट पर जोरदार तरीके से पटके जाने के बाद लगभग बेहोश हो गईं। उन्हें मैट पर चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। रोमानियाई पहलवान कैटालिना एक्सेंटे को ब्लेड्स द्वारा मैट पर फेंके जाने के बाद स्ट्रेचर पर अखाड़े से बाहर ले जाया गया। एक्सेंटे अपनी गर्दन पर गिरीं और फिर उठ नहीं पाईं। हालांकि वह अपने अंगों को हिलाती हुई दिखाई दीं। इस खौफनाक घटना का वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल है।

इस घटना के बाद कैनेडी ब्लेड्स को विजेता घोषित किया गया। लेकिन वह मेडिकल स्टाफ द्वारा कई मिनट तक मैट पर मौजूदगी के कारण एकदम शांत हो गईं। यह घटना महिलाओं की फ़्रीस्टाइल 76 किलोग्राम स्पर्धा के अंतिम 16 के दौरान हुई। कैटालिना एक्सेंटे और कैनेडी ब्लेड्स निपुण पहलवान हैं। एक्सेंटे यूरोपीय चैंपियनशिप में दो बार कांस्य पदक विजेता हैं, जबकि ब्लेड्स ने 2021 में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप जीती और टोक्यो रजत पदक विजेता एडेलिन ग्रे को हराकर पेरिस 2024 के लिए क्वालीफाई किया था।

🚨🚨 JUST IN



This is a very bad scene . Looks like the injury is very serious 🥹



Axente Catalina of Romania being carried on the stretcher.



