कैनबरा: ऑस्‍ट्रेलिया की महिला सांसद ने संसद के अंदर यौन उत्‍पीड़न का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि यह पार्लियामेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। गुरुवार को निर्दलीय सांसद लिडिया थोर्प ने संसद को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया। इस दौरान वह रो पड़ीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे यहां सीढ़ी में घेर लिया गया। "अनुचित रूप से छुआ गया" और "शक्तिशाली पुरुष" द्वारा ऑफर दिया गया था। दरअसल, थोर्प ने बुधवार को एक साथी सीनेटर पर उनका "यौन उत्पीड़न" करने का आरोप लगाया था।

लिडिया ने आरोप लगाया था कि उनके साथी सांसद डेविड वैन ने उनके साथ यौन उत्‍पीड़न किया। हालांकि बाद में उन्‍हें संसद के प्रतिबंधों के डर से अपना बयान वापस लेना पड़ा था। लेकिन गुरुवार को, थोर्पे ने कंजरवेटिव डेविड वैन के खिलाफ अपने आरोपों पुनः दोहराया।

अपने संबोधन में उन्होंने सांसदों से कहा, मैं कार्यालय के दरवाजे से बाहर निकलने से डरती थी। मैं दरवाजा थोड़ा सा खोलती थी और बाहर निकलने से पहले जांच लेती थी कि रास्ता साफ है। उन्होंने कहा कि यह इस हद तक था कि जब भी मैं इस इमारत के अंदर आती थी तो मुझे किसी के साथ जाना पड़ता था। महिला सांसद ने कहा कि मुझे पता है कि ऐसे अन्य लोग हैं जिन्होंने समान चीजों का अनुभव किया है और अपने करियर के हित में आगे नहीं आए हैं।

