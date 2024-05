Lok Sabha Elections 2024: मायावती ने यूपी के विभाजन का उठाया सवाल!, केंद्र की सत्ता में आए तो बनाएंगे अलग अवध राज्य

Highlights भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस से सचेत रहने की सलाह दी. कांग्रेस की गलत नीतियों से चलते भाजपा केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई है. भाजपा और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना होगा.

Lok Sabha Elections 2024: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को लखनऊ में पार्टी की चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के विभाजन का मुद्दा फिर से उठा दिया. यही नहीं उन्होंने यह ऐलान भी किया कि अगर बसपा को केंद्र की सत्ता में आने का मौका मिला तो अवध को नए राज्य का दर्जा दिया जाएगी. चौथे चरण में जब मतदान हो रहा है, उस दिन मायावती का किया गया यह ऐलान बसपा की रैली में मौजूद समर्थकों को रास आया और उन्होंने मायावती जिंदाबाद के नारे लगाकर समर्थन किया.

लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) के समीप पार्टी की चुनावी रैली में मायावती ने दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस से सचेत रहने की सलाह दी. यह भी कहा कि यह चुनाव अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी.

यह दावा करते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों से चलते भाजपा केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई है. यहीं नहीं कांग्रेस और भाजपा ने बाबा साहब के बनाए गए संविधान के मुताबिक दलितों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया है और पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था खतम करने की देने भी इन्हीं सरकारों की है. इसलिए भाजपा और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना होगा.

इसके लिए बसपा के लोगों को अपनी ताकत का अहसास करना होगा. यह कहते हुए मायावती ने यूपी के विभाजन की बात फिर से उठाई. इसके पहले भी कई बार मायावती ने यूपी के विभाजन के मुद्दे को उठाया है. 16 नवंबर 2011 को तो मायावती ने यूपी को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में विभाजित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास कराया था.

बाद में इसे विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा गया था. यूपी को चार हिस्सों में विभाजित करने के प्रस्ताव में इसका विस्तार से जिक्र किया गया था कि किस प्रदेश में कौन-कौन से जिले आएंगे. मायावती के इस प्रस्ताव का भाजपा, सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने विरोध किया था. सोमवार को फिर मायावती ने यूपी के विभाजन का जिक्र कर चुनावी माहौल को गरमा दिया है.

