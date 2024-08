Arshad Nadeem Prize Money: ‘क्राउड फंडिग’ कर भाला लिया, सोना जीतते ही झोली में कैश ही कैश, पंजाब और सिंध सरकार ने दिए 15 करोड़, सोने का ताज और कई शहर में घर, देखें लिस्ट

Highlights Arshad Nadeem Olympics 2024 Prize Money: 10 करोड़ (पाकिस्तानी) रुपये की नकद पुरस्कार की घोषणा की है। Arshad Nadeem Olympics 2024 Prize Money: सुक्कुर शहर के मेयर ने ‘सोने का ताज’ पहनाने की घोषणा की। Arshad Nadeem Olympics 2024 Prize Money: ओलंपिक का नया रिकार्ड बनाने के साथ स्वर्ण पदक जीता।

Arshad Nadeem Olympics 2024 Prize Money: पाकिस्तान के लिए पिछले 40 वर्षों में पहला ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम के लिए पंजाब और अन्य प्रांतीय सरकारों और संगठनों ने नकद पुरस्कारों की घोषणा की है। नदीम को हालांकि कुछ महीने पहले ओलंपिक के लिए नया भाला खरीदने के लिए ‘क्राउड फंडिंग’ (बड़ी संख्या में लोगों से धन जुटाना) की मदद लेनी पड़ी थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पेरिस में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ (पाकिस्तानी) रुपये की नकद पुरस्कार की घोषणा की है। इस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध सरकार ने इस खिलाड़ी के लिए पांच करोड़ रुपये की घोषणा की।

First of all, I thank Allah Almighty for this huge success, with the prayers of my parents, prayers of the entire nation and especially the tireless effort of my coach Mr. Salman Iqbal Butt and the support of Dr. Ali Sher Bajwa, I have achieved this massive milestone.

Thank you… pic.twitter.com/zpMvRMLGHA — Arshad Nadeem (@ArshadOlympian1) August 9, 2024

सुक्कुर शहर के मेयर ने भी उन्हें ‘सोने का ताज’ पहनाने की घोषणा की। नदीम ने गुरुवार की रात 92.97 मीटर भाला फेंक कर ओलंपिक का नया रिकार्ड बनाने के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी इस सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 89.45 मीटर की दूरी नापकर रजत पदक हासिल किया। यह 11 मुकाबलों में पहला अवसर है जबकि नदीम ने नीरज को पीछे छोड़ा।

I confess.



I was devastated last night when @Neeraj_chopra1 didn’t win his second Olympic gold medal.



But, this morning, I first want to congratulate Arshad Nadeem for his record-breaking throw.

AND his sportsmanship & camaraderie with Neeraj.



Then I want to tell Neeraj… pic.twitter.com/4KjPPrDh2e — anand mahindra (@anandmahindra) August 9, 2024

नदीम व्यक्तिगत स्पर्धा में पाकिस्तान के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। मरियम ने यह भी कहा कि इस खिलाड़ी के नाम पर उनके गृहनगर खानेवाल में एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। नदीम को संसाधनों और सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में इस तरह की समस्या का सामना लगभग सभी गैर-क्रिकेट खिलाड़ी को करना पड़ता है।

राष्ट्रमंडल खेलों (2022) में स्वर्ण पदक और विश्व चैम्पियनशिप (2023) में रजत पदक जीतने के बाद भी नदीम को पेरिस ओलंपिक से पहले एक नए भाले के लिए गुहार लगानी पड़ी। उनका पुराना भाला वर्षों के उपयोग के बाद खराब हो गया था। कई परेशानी झेलने वाले नदीम ने गुरुवार को पेरिस से अपने माता-पिता को पहला संदेश दिया था कि वह अब अपने गांव में या उसके आसपास एथलीटों के लिए एक उचित अकादमी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उनके पिता मोहम्मद अरशद ने बताया, ‘‘ हम उसे इतनी लोकप्रियता देने के लिए अल्लाह के शुक्रगुजार हैं।

Congratulations to our #Pakistani iron brothers!👏

This is trending on🇨🇳Chinese social media!

Let’s watch again how 🇵🇰#Pakistani athlete Arshad Nadeem won #gold medal at the #Olympics and broke the #Olympic record of men’s javelin in #PARIS2024! pic.twitter.com/D9jgqo776m — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) August 9, 2024

उसने उम्मीद जताई कि यह ओलंपिक स्वर्ण पदक अब ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए एक खेल अकादमी बनाने के उसके प्रयास में मदद करेगा।’’ पाकिस्तान के कराची में और सिंध के सुक्कुर शहरों में स्थित खेल सुविधा का नाम भी अरशद नदीम के नाम पर रखा जाएगा। पूरे दिन, पाकिस्तानी मीडिया नदीम की ‘असाधारण उपलब्धि’ के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सैन्य मीडिया विंग (आईएसपीआर) के महानिदेशक, सभी प्रांतीय मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बधाई संदेश चला रहा था।

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपने एक्स अकाउंट पर नदीम को बधाई दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस पूर्व कप्तान ने लिखा, ‘‘पाकिस्तान के ओलंपिक ध्वजवाहक अरशद नदीम को भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई। उनकी दृढ़ता ने उन्हें और देश को गौरवान्वित किया है।

ARSHAD NADEEM 🇵🇰 SETS A NEW OLYMPIC RECORD IN THE MEN'S JAVELIN! 😱 pic.twitter.com/gnbAOKXQK5 — The Olympic Games (@Olympics) August 8, 2024

यह पहली बार है कि किसी पाकिस्तानी ने एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। वह हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं।’’ पाकिस्तान में कई वर्षों तक राष्ट्रीय एथलेटिक्स निकाय का नेतृत्व करने वाले जनरल (रिटायर) मुहम्मद अकरम साही को भरोसा है कि अरशद की उपलब्धि से देश में एथलेटिक्स की लोकप्रियता में इजाफा होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कई और अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए पदक जीतते हुए देखना चाहता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘नीरज चोपड़ा जब उभरे तो उन्होंने भारत में गैर क्रिकेट खिलाड़ियों पर बड़ा प्रभाव डाला और उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी ऐसा होगा।’’

