Operation Sindoor: राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारत की इच्छाशक्ति का प्रतीक, जानें क्या बोले

Operation Sindoor: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी तत्वों को करारा झटका दिया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्य शक्ति और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रमाण बताया।

राजनाथ सिंह ने कहा, "आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। जो लोग भारत के खिलाफ थे और जिन आतंकवादी संगठनों ने हमारे देश पर हमला किया और कई परिवारों को तबाह किया, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया है। पूरा देश आज भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम कर रहा है।"

उन्होंने जोर दिया, "ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य इच्छाशक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है।"

रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस ऑपरेशन ने यह दिखा दिया है कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो सीमा पार का इलाका भी आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, "भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। हमने कभी भी उनके आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने न केवल भारतीय नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, बल्कि उसने मंदिरों और गुरुद्वारों पर भी हमले करने की कोशिश की। जवाब में, भारतीय सेना ने साहस और संयम का परिचय दिया और पाकिस्तान के कई अन्य स्थानों पर हमला किया, जिसका माकूल जवाब दिया।"

उन्होंने कहा कि हमने अपनी कार्रवाई को सीमा के पास सैन्य चौकियों तक सीमित नहीं रखा, भारत की सैन्य कार्रवाई की गूंज रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय स्थित है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में आतंकी हमले की कोशिश करने वालों का क्या होता है, उरी हमले के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद बालाकोट पर हवाई हमला हुआ और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कई हमले किए।

उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह "नया भारत" है, जहां वह सीमा के अंदर और बाहर दोनों जगह आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगा।

