AP Dhillon House Firing: पंजाबी सिंगर के घर पर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, कनाडा पुलिस का दावा- 'दूसरा आरोपी भारत भागा'

AP Dhillon House Firing:कनाडा में रह रहे पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग और आगजनी करने के आरोप में कनाडाई पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कनाडाई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और दूसरे आरोपी की तलाश शुरू की है। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान अभिजीत किंगरा के रूप में हुई है। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में विन्निपेग के अभिजीत किंगरा को कथित तौर पर एपी ढिल्लों के घर पर गोलीबारी करते और यहां तक ​​कि दो कारों को आग लगाते हुए दिखाया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने आगजनी करने के इरादे से कनाडा के वैंकूवर में एपी ढिल्लों के घर पर गोलियां चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने बयान में यह भी कहा कि एक अन्य आरोपी के भारत भाग जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि दूसरे संदिग्ध विक्रम शर्मा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जो संभवतः भारत भाग गया है।

West Shore RCMP officer Cpl. Nancy Saggar provided a briefing regarding the arrest of Abjeet Kingra in connection with the shooting at singer AP Dhillon’s home in Colwood, British Columbia. The arrest was made in Ontario. A second suspect, 23-year-old Vikram Sharma, was last… https://t.co/jP5DPPPSAMpic.twitter.com/4a6jdMgBNq