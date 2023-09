भारत-अमेरिका संबंध पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन- दोनों देश हर चीज पर मिलकर काम कर रहे हैं

वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध कभी इतने गतिशील नहीं रहे हैं और दोनों देश हर चीज पर मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हम अपने गठबंधनों और साझेदारियों को नवीनीकृत और गहरा कर रहे हैं, और नए गठबंधन बना रहे हैं। अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी कभी भी अधिक गतिशील नहीं रही है, क्योंकि हम उन्नत अर्धचालक से लेकर रक्षा सहयोग तक हर चीज पर टीम बनाते हैं।"

भारत द्वारा नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के कुछ दिनों बाद ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों को अपने द्वारा किए गए कई सहयोगों से लाभ होगा। ब्लिंकन वॉशिंगटन में जॉन्स हॉपकिन्स स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज (एसएआईएस) में "नए युग में अमेरिकी कूटनीति की शक्ति और उद्देश्य" विषय पर बोल रहे थे।

