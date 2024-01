अफगानिस्तान में भारतीय यात्री विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, घटना की जांच के लिए स्थानीय प्रशासन ने टीम भेजी, तोपखाना के पहाड़ों में हुआ हादसा

Highlights अफगानिस्तान में भारतीय यात्री विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त तोपखाना के पहाड़ों में हुआ हादसा घटना की जांच के लिए स्थानीय प्रशासन ने टीम भेजी

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में एक भारतीय यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने ये जानकारी दी है। टोलो न्यूज ने बदख्शां के सूचना और संस्कृति विभाग के प्रमुख जबीहुल्लाह अमीरी के हवाले से बताया कि एक भारतीय यात्री विमान बदख्शां प्रांत के कुरान-मुंजन और ज़िबक जिले में तोपखाना के पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

An Indian passenger plane crashed in the mountains of Topkhana alongside the districts of Kuran-Munjan and Zibak of Badakhshan province, said head of the department of Information and Culture of Badakhshan, Zabihullah Amiri.

