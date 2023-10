अमेरिका जापान पर गिराए गए बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली नए परमाणु बम बनाएगा: रिपोर्ट

Highlights अमेरिका ने एक नए परमाणु बम की घोषणा की है, जो बेहद घातक होगा यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली होगा अमेरिका के इस नये परमाणु बम को B61-13 के नाम से जाना जाएगा

वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नए परमाणु बम की घोषणा की है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। अमेरिका ने साल 1939 से 1945 तक चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था।

अमेरिकी रक्षा विभाग (डीओडी) की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने B61 परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी और धन की मांग कर रहा है। नए परमाणु बम को B61-13 के नाम से जाना जाएगा।

NEW: U.S. announces new nuclear bomb 24 times more powerful than one dropped on Hiroshima, Japan - Fox News pic.twitter.com/SVAgWPMhDy