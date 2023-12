अमेरिका: सर्च वारंट लेकर पहुंची पुलिस तो शख्स ने की गोलीबारी, घर में हुआ धमाका

वॉशिंगटन: अमेरिका के एक इलाके में घर के भीतर जोरदार धमाका होने के बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पुलिस के अनुसार, एक आरोपी के लिए सर्च वारंट लेकर पुलिस उसके घर पहुंती कि तभी शख्स ने पुलिस को देख घर में गन फायर कर दिया जिसके बाद घर में जोरदार धमाका हुआ।

धमाका इतना जोरदार था कि आग की लपटे दूर तक उठती दिखाई दी, वहीं, घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि घर की छत फट कर बाहर आ गई और केवल आग की ऊंची लपटे दिखाई दे रही है।

यह घटना वाशिंगटन से पोटोमैक नदी के पार वर्जीनिया राज्य में आर्लिंगटन के ब्लूमोंट पड़ोस में हुई, और स्थानीय सरकार द्वारा निवासियों को आश्रय देने के लिए कहा गया था।

A house in Arlington, Virginia exploded into a MASSIVE fireball as cops approached.



This is right outside Washington DC.



Looks like a bomb



pic.twitter.com/wlbCM9aDdU