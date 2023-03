अमेरिका के गुरुद्वारे में फायरिंग, दो लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने कहा- घटना हेट क्राइम से संबंधित नहीं

Highlights अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में फायरिंग की घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय अधिकारियों ने इसे 'हेट क्राइम' मानने से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार तीन लोगों के बीच विवाद पर ये गोलीबारी हुई, पहले से एक-दूसरे को जानते थे सभी।

न्यूयॉर्क: अमेरिका में एक गुरुद्वारा में हुई फायरिंग में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी में स्थित एक गुरुद्वारे में हुई। न्यूज एजेंसी एएनआई ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि यह मामला 'हेट क्राइम; से संबंधित नहीं है और यह दो लोगों के बीच का मामला है। दोनों एक-दूसरे को जानते थे। मामले की जांच फिलहाल जारी है।

The US | "Two people shot at a Gurudwara in Sacramento County, California. The shooting is not related to a hate crime, it is a shootout between two men who knew each other," says Sacramento County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/zKWY58yWOY