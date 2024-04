'आतंकियों को घर में घुस कर मारेंगे', पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर अमेरिका ने दी ये बड़ी सलाह

Highlights अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भारत और पाक को सलाह दी प्रवक्ता ने कहा दोनों देशों को इससे परहेज करना चाहिए दूसरी ओर ये भी कहा, 'आगे ऐसा न हो, इसलिए अमेरिका अपनी बात रखेगा'

नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हो रही रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कथित बयानों 'आतंकवादियों को मारने के लिए सीमा पार करने पर' पर अमेरिका ने परहेज करने की सलाह दी है। जब ये सवाल हाल में मीडिया ने बिडेन प्रशासन से पूछा तो जवाब में कहा कि अमेरिका इस मामले में खुद को शामिल नहीं करेगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान को किसी भी तरह के तनाव से बचने और बातचीत से समाधान निकालना चाहिए।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में भारत द्वारा आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अन्य देशों में कथित अभियानों पर सवालों का जवाब दे रहे थे।

फिर, यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी और सिंह की टिप्पणियों को कनाडा में (खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह) निज्जर की कथित हत्या, (नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह) पन्नू की न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश और पाकिस्तान में हुई हत्याओं पर "इकबालिया बयान" के रूप में देखा जा सकता है। प्रवक्ता मिलर ने कहा कि अमेरिका इस मामले में शामिल नहीं होगा।

Q: Indian PM Modi & his def minister have said that new Ind won't hesitate 2 cross borders 2 kill terrorist. They are kind of confessing to the assassination of Nijjar in Canada, Pannun’s murder-to-hire plot in NY, and killings in Pak. Is this statement a concern for Biden admin? pic.twitter.com/4oso3FLT37