अमेरिकाः टेक्सास के मॉल में गोलीबारी में 9 लोगों की मौत व 7 घायल; हमलावर भी मारा गया, घटना का भयावह वीडियो भी आया सामने

Highlights मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि बंदूकधारी ने इस घटना को अकेले ही अंजाम दिया।

वाशिंगटनः अमेरिका के टेक्सास प्रांत में डलास शहर के एलन प्रीमियम मॉल में एक बंदूकधारी ने गोलियां चलाईं जिसमें 9 लोग मारे गए और सात अन्य घायल हो गए। वहीं पुलिस की कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। एलन पुलिस विभाग ने ट्विटर पर इस बाबत बयान भी जारी किया है। शहर के पुलिस प्रमुख ब्रायन हार्वे ने बताया कि गोलीबारी में संदिग्ध भी मारा गया। पुलिस का कहना है कि उसने इस घटना को अकेले ही अंजाम दिया।

हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इनमें बच्चे भी शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक पुलिस अधिकारी तथा मॉल के एक सुरक्षाकर्मी को जमीन पर बेसुध पड़े देखा। एलन पुलिस ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में कहा कि नौ लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। डलास इलाके के ‘मेडिकल सिटी हेल्थकेयर’ अस्पताल ने बताया कि पांच से 61 वर्ष के बीच के आठ लोगों का उपचार हो रहा है।

A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets in #Dallas-area mall, #Texas, 9 dead & gunman killed by police. pic.twitter.com/vMYlSbIdt4