Highlights कनिष्ठ बम विस्फोट की 39वीं बरसी पर कनाडा को सख्त संदेश भारतीय उच्चायोग ने आतंकवाद का महिमामंडन करने को निंदनीय बताया मारे गए लोगों की याद में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया

नई दिल्ली: भारत ने कनाडा में आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले कृत्यों को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां कई मौकों पर नियमित रूप से ऐसे कृत्यों की अनुमति दी जाती है और सभी शांति प्रिय देशों एवं लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए।

भारतीय उच्चायोग ने 1985 के कनिष्ठ बम विस्फोट की 39वीं बरसी पर एक बयान में कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। इस घटना में 329 लोगों की मौत हो गयी थी जिनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे।

मॉन्ट्रियल-नयी दिल्ली एअर इंडिया 'कनिष्क' उड़ान संख्या-182 में 23 जून 1985 को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले विस्फोट हो गया था, जिससे विमान में सवार 86 बच्चों समेत सभी 329 लोग मारे गए थे। माना जाता है कि साल 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के जवाब में सिख आतंकवादियों ने कनिष्क बम विस्फोट को अंजाम दिया था।

High Commissioner Sanjay Kumar Verma paid homage to the victims of Air India flight 182 Kanishka in Ottawa today on the 39th anniversary of the cowardly terrorist bombing in which 329 innocent victims including 86 children, lost their lives.



Addressing the gathering, High… pic.twitter.com/iL4bpg86vh