2023 Nobel Peace Prize: ईरान में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के लिए नर्गेस मोहम्मदी को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

Highlights नर्गेस मोहम्मदी को 2023 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को ठीक 75 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। मोहम्मदी अभी भी जेल में हैं।

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नर्गेस मोहम्मदी को 2023 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को ठीक 75 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था।

समिति ने कहा, "इस साल का शांति पुरस्कार उन सैकड़ों-हजारों लोगों को भी मान्यता देता है, जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली भेदभाव और उत्पीड़न की धार्मिक शासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है।" सितंबर 2022 में महसा जीना अमिनी की ईरानी नैतिकता पुलिस की हिरासत में हत्या कर दी गई, जिससे ईरान के शासन के खिलाफ राजनीतिक प्रदर्शन शुरू हो गए।

प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनाया गया आदर्श वाक्य "महिला-जीवन-स्वतंत्रता" नर्गेस मोहम्मदी के समर्पण और कार्य को उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। मोहम्मदी के बहादुरी भरे संघर्ष की भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। ईरानी शासन ने उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया, पांच बार दोषी ठहराया और कुल 31 साल जेल और 154 कोड़े की सजा सुनाई। मोहम्मदी अभी भी जेल में हैं।

2023 Nobel Peace Prize awarded to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.



(Pic: Nobel Prize) pic.twitter.com/98WySrqnZi