बहामास के पास नाव पलटने से 17 हैती शरणार्थियों की हुई मौत, कई अब भी है लापता, तलाश जारी

Highlights हैती शरणार्थियों को ले जा रही एक नौका के पलट जाने की खबर मिली है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है और 25 अन्य लोगों को बचाया गया है। पीएम डेविस ने इसे मानव तस्करी की आशंका बताते हुए इस दुर्घटना के जांच के आदेश दिए है।

मेक्सिको सिटीछ: हैती शरणार्थियों को ले जा रही एक नौका रविवार तड़के बहामास के निकट पलट गई, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना में 25 अन्य को बचा भी लिया गया है। यह नौका न्यू प्रोविडेंस से करीब सात मील दूर पलटी है।

इस घटना पर बोलते हुए प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस ने एक बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने बताया कि मृतकों में 15 महिलाएं, एक पुरुष और एक शिशु शामिल है। उन्होंने कहा कि बचाए गए लोग स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में है।

पीएम डेविस ने बताया कि जांचकर्ताओं के अनुसार, दोहरे इंजन वाली नौका स्पष्ट रूप से मियामी के लिए शनिवार रात करीब एक बजे बहामास से रवाना हुई थी, जिसमें कम से कम 60 लोग सवार थे। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए आपराधिक जांच शुरू की गई है कि यह मानव तस्करी का मामला तो नहीं है।

Authorities in the Bahamas say a boat carrying Haitian migrants apparently capsized at sea, and Bahamian security forces recovered the bodies of 17 people and rescued 25 others, reports The Associated Press pic.twitter.com/PuaAdoj3ix