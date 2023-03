बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बहुमंजिला इमारत में हुआ विस्फोट, 14 की मौत, करीब 100 घायल

ढाका:बांग्लादेश में ढाका के गुलिस्तान इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में हुए विस्फोट में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। घटना मंगलवार शाम करीब चार बजे की है। 11 अग्निशमन सेवाएं आपातकालीन इकाइयां स्थान पर हैं और बचाव कार्य चल रहा है। इस विस्फोट में मौत के आंकड़ों के बढ़ने की संभावना है।

धमाके में घायल लोगों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। व्यस्त सिद्दीकी बाज़ार में स्थित यह इमारत एक व्यावसायिक इमारत थी जिसमें कई कार्यालय और स्टोर थे। कथित तौर पर विस्फोट सात मंजिला इमारत के भूतल पर स्वच्छता सामग्री बेचने वाले स्टोर में हुआ था।

Death toll in #Dhaka likely to rise as officials recover more bodies from the rubble at the site



Authorities probing the nature of blast. Bomb experts now at site