लैडिंग से 30 मिनट पहले आसमान में तेजी से हिला हवाईयन विमान, छतों से टकराए यात्री; 36 घायल, 11 को गंभीर चोटें

होनोलूलूः होनोलूलू के बाहर रविवार लैंडिंग से लगभग 30 मिनट पहले हवाईयन विमान में गंभीर उथल-पुथळ की वजह से 36 यात्री घायल हो गए हैं जिसमें एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। एक आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसी ने यह जानकारी दी।

होनोलूलू आपातकालीन चिकित्सा सेवा ने एक बयान में कहा कि 11 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 9 अन्य की हालत स्थिर है। बयान में आगे कहा गया कि फीनिक्स से हवाईयन एयरलाइंस की उड़ान में घायल होने के बारे में सुबह 11 बजे के बाद एक कॉल आई जिसके बाद 36 लोगों का इलाज किया गया और उनमें से 20 लोगों को आगे के चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया। बयान में कहा गया है कि लोगों को सिर में गंभीर चोट, घाव, खरोंच और कई लोग बेहोश भी हो गए।

