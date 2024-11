VIDEO: युवराज सिंह ने शेयर किया मजेदार वीडियो, शॉर्ट्स को कॉपी करता फैन, देखें वीडियो

Highlights Yuvraj Singh Shared a Funny Video: युवराज सिंह को कॉपी करता फैन, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल VIRAL VIDEO: युवराज सिंह ने शेयर किया मजेदार वीडियो

Yuvraj Singh Shared a Funny Video: भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज रहे युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में एक शख्स युवराज सिंह के शॉर्ट्स को कॉपी करता नजर आ रहा है। फिलहाल युवराज सिंह टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है मगर उनके अंडर ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ी टीम इंडिया में अपने बल्ले से कहर मचा रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर हैं शुभमन गिल और दूसरे हैं अभिषेक शर्मा, आपको बता दें शुभमन गिल को भविष्य में टीम इंडिया का कप्तान माना जा रहा है। युवराज सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, Close enough? Or the same? 🤓😎

Close enough? Or the same? 🤓😎 pic.twitter.com/881gXsDP4q — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 6, 2024

