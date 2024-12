Highlights VIDEO: सेल्फी लेती महिला को ट्रेन ने मारी टक्कर, मच गई चीख पुकार, देखें वीडियो

Viral Video: आपने सेल्फी के चक्कर में कई लोगों को अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालते जरूर देखा होगा। ऐसा ही मामला सामने आया है एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला में सेल्फी लेने में इतनी खो जाती है की पीछे से आती ट्रेन की आवाज को अनसुना कर देती है और अगले ही पल ट्रेन महिला को टक्कर मार देती हैं। टक्कर लगने के बाद महिला बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है और वहां चीख पुकार मच जाती है।

Woman in Taiwan miraculously survives getting hit by a locomotive when she posed for a selfie on December 14.



The 55-year-old suffered a broken foot.



She’s lucky to be alive.pic.twitter.com/dfwfjElI7n