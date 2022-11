BanDrishtiIAS ट्विटर पर क्यों हुआ ट्रेंड? भगवान राम पर क्या बोलकर विवादों में आए डॉ. विकास दिव्यकीर्ति, जानें पूरा मामला

Highlights 'दृष्टि IAS' कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद। विकास दिव्यकीर्ति भगवान राम को लेकर कुछ ऐसी बातें कहते नजर आ रहे हैं जिसे लेकर विवाद मच गया है। कई यूजर्स ने विकास दिव्यकीर्ति का बचाव भी किया है और कहा कि वायरल हो रहा वीडियो अधूरा है।

नई दिल्ली: 'दृष्टि IAS' कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक वीडियो के सामने विवादों में आ गए हैं। ट्विटर पर शुक्रवार सुबह से #BanDrishtiIAS ट्रेंड कर रहा है। दरअसल, एक वीडियो सामने आया है जिसमें विकास दिव्यकीर्ति रामायण के एक प्रसंग की बात कर रहे हैं। इस दौरान वे भगवान राम को लेकर कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसे लेकर विवाद मच गया है। इसी के लिए डॉ. विकास को ट्विटर पर ट्रोल भी किया जा रहा है।

हालांकि विवादों के बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि वायरल हो रहा वीडियो अधूरा है और जानबूझकर उसे वायरल कराया जा रहा है, ताकि विवाद हो। सबसे पहले आप देखिए वीडियो का वह हिस्सा जिसे लेकर हंगामा मचा है। भाजपा सांसद प्राची साध्वी ने इसे ट्वीट किया है और दृष्टि आईएएस को बैन करने की मांग की है।

