Watch: एयर इंडिया फ्लाइट में पानी लीकेज की सामने आई समस्या, यात्री नींद में थे, जागे तो देख हुए परेशान

Highlights एयर इंडिया प्लेन में पानी लीकेज की समस्या आई सामने फ्लाइट भारत और लंदन के बीच जा रही थी एयर इंडिया प्लेन में लोग सो रहे थे, लेकिन इस बीच पानी जोरदार बरसने लगा

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें हुआ ये कि एयर इंडिया फ्लाइट में पानी के लीकेज की समस्या अचानक से हुई। यह घटना तब हुई जब यात्री लंदन और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में सवार थे।

कुछ यात्रियों को अपनी सीटों पर टपकते पानी का वीडियो बनाते देखा गया, वहीं फ्लाइट में पायलट को इस मुद्दे पर यात्रियों को संबोधित करते हुए सुना गया, जबकि केबिन क्रू ने छत को एक लंबे कपड़े से ढकने की कोशिश करके यात्रियों की सहायता की।



इस वीडियो में पानी लीकेज की समस्या से बचाव करने के लिए पायलट को यात्रियों के प्रति संबोधन करते हुए सना जा सकता है। इस बीच पायलट के द्वारा की गई पूरी घोषणा ऑनलाइन वीडियो में नहीं आई, जितना भी अब तक आ पाया उसके मुताबिक, "देवियों और सज्जनों, आपका कैप्टन आपको संबोधित कर रहा है। मुझे केबिन क्रू से पता लगा कि छत के जरिए पानी लीक कर रहा है।" पानी लीकेज की घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एयरलाइंस की ओर से इस मुद्दे पर प्रक्रिया नहीं आई।

कई यात्रियों तो पानी लीकेज के साथ इस दृश्य को सिर्फ देखते रहे। इस वीडियो में कुछ लोग सोते हुए दिखे। कुछ ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

हालांकि, एक क्लिप में जहाज पर मौजूद कर्मचारियों को यात्रियों की सहायता करते और उनके आराम को सुनिश्चित करते हुए दिखाया गया है। एक एयर होस्टेस को अपने देसी जुगाड़ से लीकेज को कंबल से ढकने की कोशिश करते देखा गया।

Air India ….



fly with us – it's not a trip …

it's an immersive experience pic.twitter.com/cEVEoX0mmQ