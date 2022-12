वीडियो: नागपुर इवेंट में जब ढोल बजाने लगे पीएम मोदी, ढोलक कलाकारों के साथ मिलाया ताल से ताल, देखें

Highlights उन्होंने इस दौरान यहां ढोलक कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाने की कोशिश की पीएमओ ने पीएम मोदी का ढोल बजाते हुए वीडियो शेयर किया है वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "नागपुर, महाराष्ट्र में एक पारंपरिक स्वागत"

नागपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर में रविवार को ढोल की थाप से स्वागत किया गया। भाव से उत्साहित, प्रधानमंत्री भी कलाकारों के समूह में शामिल हो गए और ढोल बजाने में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने इस दौरान यहां ढोलक कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाने की कोशिश की। इस दौरान वह पूरे आनंद के साथ ढोल बजाते दिखे। पीएमओ ने पीएम मोदी का ढोल बजाते हुए वीडियो शेयर किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए वीडियो में, पीएम मोदी एक कलाकार के बगल में खड़े होकर ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएमओ के ट्विटर अकाउंट पर वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "नागपुर, महाराष्ट्र में एक पारंपरिक स्वागत।"

पीएम मोदी ने यहं नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन समारोह की तस्वीरों के साथ, पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, “नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन से कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी।”

Flagged off the Vande Bharat Express between Nagpur and Bilaspur. Connectivity will be significantly enhanced by this train. pic.twitter.com/iqPZqXE4Mi