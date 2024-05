WATCH: अमेरिका से नहीं मिला वीजा, तो पंजाब में बना दिया 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी', आइए जानते हैं पूरा सच

Highlights पंजाब के तरण तारण में बना दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या वाकई में वीजा नहीं मिलने से व्यक्ति ने बना दिया स्टैच्यू या इसके पीछे की वजह कुछ और आइए जानते हैं

नई दिल्ली: आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पंजाब के तरण तारण में कुछ लोगों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसा 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' स्थापित कर दिया। हालांकि, ऐसे में कुछ सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि अमेरिका से वीजा न मिलने पर उसने पंजाब के तरण-तारण में ही स्टैच्यू बना दिया। हालांकि, यह स्टैच्यू अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बना हुआ है, जो अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रान्स और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी ये मूर्ति फ्रान्स ने 1886 में अमेरिका को दी थी।

हालांकि, इस वीडियो को आलोक जैन नाम के यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो बिल्कुल अमेरिका जैसा ही स्टैच्यू दिखा, जिसे निर्माणाधीन बिल्डिंग पर बना दिया। वीडियो को जब आप जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्रेन कैसे स्टैच्यू को निर्माणाधीन जगह पर पहुंचा रही है। 'एक्स' पर वीडियो साझा करते हुए, आलोक जैन ने लिखा, "पंजाब में कहीं तीसरी स्वतंत्रता प्रतिमा स्थापित है।"

वीडियो के सामने आने के साथ इसे करीब 3.16 लाख लोग देख चुके हैं, 2300 यूजर ने लाइक भी किया और कई लोग रिट्वीट और कमेंट भी कर रहे हैं। हालांकि, शेयर किए वीडियो पर लोगों ने मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखी। एक यूजर ने तो इस पर कमेंट करते हुए लिखा, "पानी की टंकी होनी चाहिए, पंजाब में आपको हवाई जहाज, एसयूवी और न जाने कितने आकार के पानी के टैंक मिल जाएंगे"। एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, ''क्या होता है जब आपको अपने इच्छित विदेशी देश के लिए वीजा नहीं मिलता है।''

Some where in Punjab the THIRD liberty statue is installed.😂 pic.twitter.com/WZqrXpK9Jb