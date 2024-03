Watch: शिक्षक के स्कूल में आते ही छात्रों ने किया चप्पलों से 'स्वागत', उल्टे पैर भागे मास्टर; जानें पूरा मामला

Viral Video: छत्तीसगढ़ के विद्यालय से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में एक स्कूल के टीचर को छात्रों ने दौड़ा-दौड़ा कर चप्पलों से मारा। सरकारी स्कूल का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है। दरअसल, आरोप है कि शिक्षक रोजाना स्कूल में नशे में आता था जिससे बच्चे काफी नाराज थे। बच्चों की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने टीचर पर चप्पलों से वार कर दिया। बाइक सवार शिक्षक पर चप्पल फेंके जाते ही वह उल्टे पैर स्कूल के गेट से वापस लौट गया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के पीलीभट्टा प्राइमरी स्कूल में हुई। रिपोर्टों के अनुसार, शराब के नशे में शिक्षक लगातार क्लास में आता था और रोजाना वह बच्चों को पढ़ाने के बजाय सो जाता था। जब छात्रों ने उनसे उनके व्यवहार के बारे में पूछा, तो उन्होंने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया उन्हें अपशब्द कहे। जिससे छात्रों में निराशा फैल गई। पिछले सप्ताह स्थिति तब बिगड़ गई जब शिक्षक एक बार फिर नशे में धुत होकर पहुंचा। उसके व्यवहार से तंग आकर, छात्रों ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया, जिससे टकराव वायरल वीडियो में कैद हो गया।

