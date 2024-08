Bangladesh Viral Video: बांग्लादेशी भीड़ ले गई मछली, बकरी और सूटकेस, देखें वायरल वीडियो

VIDEO Looting PM Residence in Dhaka: बांग्लादेश में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को राजधानी ढाका में शेख हसीना के सरकारी आवास में लूटपाट और तोड़फोड़ की, उनके पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को हथौड़ों से तोड़ दिया और उनकी पार्टी के कार्यालयों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के रूप में हसीना के जाने का जश्न मना रहे थे। हसीना (76) ने उनकी सरकार के खिलाफ हो रहे व्यापक प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया।

This is a hideous form of radical Islamists. Terrorists of Jamaat-e-Islami are celebrating with the under garments of Bangladeshi PM Sheikh Hasina & her sister & presenting it as a victory troph. Share this post. The world should know the real face of radical Islamists. pic.twitter.com/W8spWlvtZ1