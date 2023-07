उड़ते विमान में बेटी के साथ छेड़छाड़ से पिता ने खोया आपा, यात्री के साथ तीखी बहस का वीडियो वायरल

Highlights विस्तारा के विमान में यात्री का बहस का वीडियो वायरल यात्री का आरोप अन्य यात्री ने उसकी बेटी से की छेड़छाड़ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विमान के भीतर यात्री बहस करते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में उड़ते विमान में एक यात्री जोर-जोर से चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा जिसे क्रू मेंबर्स शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दरअसल, वीडियो विस्तारा के एक विमान का है। यात्री के झगड़े का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यात्री इस कदर गुस्से में है कि वह अपना आपा खो देता है और सीट से खड़े होकर चिल्लाने लगता है।

Mid-air brawl: 2 pax 22a man & 23a girl; she ws eating her meal & started pushing 22a seat by her legs, 22a pax ws sleeping & woke up & said don't u hav manners etc. So her parents got offended & started shouting aggressively, willing to beat him; crew called th captain (vistara) pic.twitter.com/tKUnqAqRed