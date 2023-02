'हमें न नवाज शरीफ चाहिए और न इमरान खान...या अल्लाह हमें मोदी दे दो...',पाकिस्तानी युवक की अजब मांग, वीडियो हुआ वायरल

Highlights ट्विटर पर एक पत्रकार द्वारा एक पाक युवक का वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में युवक को यह कहते हुए सुना गया है कि 'या अल्लाह हमें मोदी दे दो...।' दरअसल, पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से परेशान युवक ने इस तरीके के अजीबो-गरीब मांग की है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक पत्रकार द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक पाकिस्तानी युवक को यह कहते हुए सुना गया है कि हमें भी इंडिया के पीएम मोदी जैसा लीडर चाहिए। वायरल वीडियो में युवक ने बताया कि उसे पाक का कोई भी नेता नहीं चाहिए, उसे केवल भारत के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर ही चाहिए।

वीडियो में युवक को यह भी कहते हुए सुना गया है कि पाकिस्तान अब भारत की बराबरी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका मानना है कि इंडिया दुनिया की हम भारत की बराबरी करने के लायक नहीं है।

तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तानी युवक को यह कहते हुए सुना गया है कि कैसे पाक के नेताओं ने इस युवक और जनता को विफल किया है और उन्हें पीछे ढकेल दिया है। पाक युवक को यह भी कहते हुए सुना गया है कि कैसे विभाजन ने दोनों देशों के आवाम को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में शख्स का मानना है कि विभाजन के बावजूद भारत काफी विकास कर लिया लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया।

Only Indian PM Modi can save us. How Pakistan awam loosing trust on their leaders.



Watch this video



"We don't want Nawaj Sharif ,We don't want Imran, We don't want Benzir, Hame India ka PM Chaiye"#Pakistan#NarendraModi#PakistanEconomicCrisispic.twitter.com/JEpq7yXgO3