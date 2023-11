Viral Video: प्रेमिका को पानीपूरी खिलाते देख, लोग भौचक्के, भरी आहें

Highlights प्रेमी ने प्रेमिका को खिलाया गोलगप्पा, लोग हुए हैरान लोग बोले, हद है भाई ऐसे कौन गोलगप्पा खिलाता है 40 सेकंड के इस वीडियो को अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं

Social Media: सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसी वीडियो देखी होंगी, जो आपको हैरान कर देती होंगी। कई ऐसी भी देखी होंगी जिससे आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती होगी तो कई ऐसी भी देखी होंगी जिससे देखकर आपको लगता होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या क्या करने लगे हैं। आज एक ऐसी वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में एक गोलगप्पा खिलाने का नया स्टाइल आज के प्रेमी जोड़ों ने निकाल लिया है। वीडियो में प्रेमी कुछ इस अंदाज से अपनी प्रेमिका को गोलगप्पा खिलाता है कि वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और कमेंट की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया के एक्स एकाउंट पर देसी मोजिटो के नाम से वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो के केपशन में लिखा गया है कि यह सही तरीका है गोलगप्पा खाने का। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि 40 सेकंड के इस वीडियो को अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

क्या है वीडियो में

वीडियो में एक लड़का और एक लड़की गोलगप्पा खाने के लिए सड़क किनारे गोलगप्पा स्टॉल पर मौजूद हैं। यहां लड़का गोलगप्पा खाता है और जैसे ही लड़की गोलगप्पा खाने के लिए कहती है तो वह उसके मुंह तक गोलगप्पा ले जाकर वापिस खुद खा लेता है। इस पर लड़की नाराज हो जाती है और खुद से खाली गोलगप्पा खा लेती है।

इस पर लड़का गोलगप्पा का पानी पहले खुद पीता है और लड़की को अपनी ओर खींचकर अपने मुंह में भरे गोलगप्पे के पानी को लड़की के मुंह में डालता है। दोनों का यह अजब-गजब गोलगप्पा खाने का तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

वीडियो पर लोगों के कमेंट भी देखिए

