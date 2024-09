VIDEO: मौत से पहले की आखिरी सेल्फी, कमजोर दिल वाले न देखें...

Viral Video: सोशल मीडिया कई वीडियो हैं जिनमें लोग सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गवा बैठते हैं, ऐसा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ टूरिस्ट नदी के किनारे सेल्फी लेते और मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक तेज लहर आती है और सभी को बहा ले जाती है, मौत का भयानक नजारा जिसने भी देखा हैरान रह गया, कुछ ही सेकंड में कई जानें चली गई। 1 मिनट 25 सेकंड की इस वीडियो को अब तक 1.3 मिलियन लोग देख चुके हैं, वीडियो की शुरुआत में नदी किनारे करीब 15 लोग एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं और कुछ लोग कैमरा हाथ में लिए शूट कर रहे होते हैं। अचानक नदी का बहाव बढ़ने लगता है, इससे पहले कोई कुछ समझ पाता पानी सभी को घेर लेता है कुछ ही लोग भाग पाने में कामयाब होते हैं और बाकी लोग वहीं फस जाते हैं। वीडियो में 55 सेकंड बाद नदी की लहरे थोड़ी शांत नजर आती हैं और कुछ लोग एक दूसरे को सँभालते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @volcaholic1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

Another video of people taking dangerous selfies. This is Qiantang River in China a couple of days ago