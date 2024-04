Viral Video: पेट में दर्द के बाद शख्स ने की उल्टी; मुंह निकला जिंदा कीड़ा, वीडियो देख उड़े लोगों के होश

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। "फार्मासिस्ट एमेका" नामक यूजर द्वारा साझा किए गए वीडियो में जो कुछ भी लोगों ने देखा उसके बाद उनके होश उड़ गए। वायरल हो रहे वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल, वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि एक शख्स के मुंह से जिंदा कीड़ा निकला है। उस कीड़े का वीडियो भी पोस्ट के साथ साझा किया गया है।

फार्मासिस्ट के विवरण के अनुसार, एक मरीज पेट दर्द और मतली की शिकायत लेकर उसकी फार्मेसी में आया। पूछताछ करने पर, उस व्यक्ति ने बताया कि उसने कई सालों से कीड़ानाशक उपचार नहीं करवाया है। फार्मासिस्ट की सिफारिश के बाद, मरीज ने कृमिनाशक दवा ले ली, जिससे यह घटना घट गई।

फार्मासिस्ट एमेका ने कीड़े के एक वीडियो के साथ पोस्ट में विस्तार से बताया, "उसने कल रात दवा ली और आज सुबह उल्टी करने की तीव्र इच्छा के साथ उठा। वह उल्टी करने के लिए शौचालय गया और देखा कि उसने जीवित कीड़ा उल्टी कर दिया है।"

Yesterday,a patient walked into the pharmacy with complaints of abdominal pain and an urge to vomit 🤮. The pharmacist asked him when last he dewormed himself and said it’s been years . He was prescribed vermox to use . He took the medication last night and woke up this morning… pic.twitter.com/Ovkt2hjbqU