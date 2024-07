Viral Video: बेंगलुरु में ऊबर सेवा लेने का कारण स्थानीय ऑटो-रिक्शा चालक यात्री से भिड़े, सामने आया वीडियो

Highlights बेंगलुरु में स्थानीय ऑटो-रिक्शा चालकों ने एक व्यक्ति को ऐप बेस्ड ऑटो सर्विस लेने के लिए घेर कर झगड़ा किया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास हुई इस घटना को यात्री थॉमस सिम्टे ने एक्स पर पोस्ट किया

Viral Video: बेंगलुरु में स्थानीय ऑटो-रिक्शा चालकों ने एक व्यक्ति को ऐप बेस्ड ऑटो सर्विस लेने के लिए घेर कर झगड़ा किया। अब उबर यात्री और ड्राइवर को परेशान करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास हुई इस घटना को यात्री थॉमस सिम्टे ने एक्स पर पोस्ट किया। जैसे ही यह वीडियो फैला शहर पुलिस और परिवहन सेवा ऐप की ओर से प्रतिक्रिया आई।

वीडियो में थॉमस को ऑटो-रिक्शा चालकों से सवाल करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो, अगर लोग उबर लेना चाहते हैं, तो वे उबर लेंगे; अगर लोग ऑटो लेना चाहते हैं, तो लेंगे।

यात्री थॉमस सिम्टे ने एक्स पर लिखा, नियमित रिक्शा के बजाय बाइक या ऑटो लेने पर परेशान किया जा रहा है। इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन पर मेरे साथ ऐसा हुआ। इस पोस्ट में उन्होंने ऊबर और बेंगलुरु की सिटी पुलिस को टैग भी किया।

Getting harassed if we take @Uber_India bikes or Auto, instead of the regular rickshaw. This happened to me in Indiranagar Metro station @BangaloreMirror @BlrCityPolice @blrcitytraffic @TOIBengaluru @TodayBangalore @THBengaluru @Uber_Support @UberIN_Support @Uber_BLR @tdkarnataka pic.twitter.com/yjhMApEBGq

वीडियो में उबर बाइक चालक और सिम्टे को आपस में बहस करते हुए दिखाया गया है। एक ड्राइवर ने जबरदस्ती सिम्टे का बैग खींच लिया और उससे बाइक से उतरने का आग्रह किया। इस दौरान वीडियो बनाने की कोशिस कर रहे थॉमस के कैमरे पर किसी ने प्रहार किया तो क्लिप अचानक समाप्त हो गई।

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायकल हुआ, बेंगलुरु पुलिस ने घटना पर प्रतिक्रिया दी। थॉमस को सीधे संदेश के माध्यम से अपना संपर्क नंबर साझा करने के लिए कहा गया। बेंगलुरु पुलिस ने सलाह दी कि संकट/आपातकालीन स्थिति के मामले में 112 डायल करें।

इस स्थिति का सामना करने के बाद थॉमस ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी और को इस समस्या का सामना करना पड़े। इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। उन्होंने पुलिस से अपील की कि कृपया उबर सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और ऑटो स्टैंड क्षेत्रों के पास निगरानी रखें। इंदिरानगर पुलिस स्टेशन ने भी पोस्ट का जवाब दिया और उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा।

बाद में एक अपडेट पोस्ट करते हुए थॉमस ने बताया कि मैंने इंदिरानगर पुलिस स्टेशन में लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने कहा कि वे एक एफआईआर दर्ज करेंगे और मुझसे सत्यापन के लिए फिर से स्टेशन और स्थान का दौरा करने का अनुरोध किया। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ सकारात्मक होगा।

Update on the situation:

I filed a complaint against the people in Indiranagar police station. The police said they will file FIR and requested me to visit the station again and the location for verification. I hope something positive happens out of this.