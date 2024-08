Viral Video: 3 करोड़ कीमत वाला घर समंदर में समाया, खौफनाक वीडियो आया सामने, देखिए

Highlights तूफान अर्नेस्टो ने इस समय अटलांटिक महासागर में तबाही मचाई हुई है इसके कारण भारी नुकसान भी हुआ है 3 करोड़ रुपये की कीमत का एक बीचफ्रंट घर अटलांटिक महासागर में गिर गया

Viral Video: तूफान अर्नेस्टो ने इस समय अटलांटिक महासागर में तबाही मचाई हुई है। यह बरमूडा से आगे बढ़कर अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंच गया है। मियामी में अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने बताया है कि तूफान अर्नेस्टो के कारण हवाएं 75 मील प्रति घंटे (120 किमी/घंटा) की रफ्तार से चलीं। इसके कारण भारी नुकसान भी हुआ है।

उत्तरी कैरोलिना के आउटर बैंक्स पर लगभग 3 करोड़ रुपये की कीमत का एक बीचफ्रंट घर अटलांटिक महासागर में गिर गया। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। वायरल वीडियो में

कॉर्बिना ड्राइव पर बना यह घर पलक झपकते ही ढहता हुआ दिखाई देता है। बताया गया है कि यह घर 1973 में बना था।

वीडियो को शेयर करते हुए, एक एक्स यूजर कोलिन रग ने लिखा कि उत्तरी कैरोलिना के आउटर बैंक्स पर बीचफ्रंट घर अटलांटिक महासागर में गिर गया। यह घटना अटलांटिक में तट से दूर तूफान एर्नेस्टो के कारण हुई। मालिकों ने 2018 में 4 बेड, 2 बाथ वाले घर को $339,000 में खरीदा था। घर 1973 में बनाया गया था।

