VIRAL VIDEO: दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेक में से एक हरिहर फोर्ट का ये नजारा सांसे रोक देगा, देखिए

Highlights यह पहाड़ महाराष्‍ट्र के नासिक में कसारा से 60 किमी दूर है यहां से बासगढ़ किला, उतावड़ पीक और ब्रह्मा हिल्स का खूबसूरत नजारा दिखता है ऊपर ऊंचे पठार पर भगवान हनुमान और भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है

VIRAL VIDEO, Harihar Fort in India: महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित हरिहर फोर्ट ट्रेक भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जो एडवेंचर के शौकिन लोगों को अपनी ओर खींचता है। इन दिनों इस खूबसूरत और रोमांचक ट्रेक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किले की शानदार घुमावदार सीढ़ियां जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही खतरनाक भी हैं।

