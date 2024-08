VIDEO: देशभक्त कौवे ने तिरंगा फहराया!, वीडियो देख रह जाएंगे दंग, आंखों पर यकीन करना मुश्किल

Highlights Bird Unfurls National Flag: देशभक्त कौवे ने तिरंगा फहराया Viral Video: पक्षी ने फहराया तिरंगा, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Viral Video Bird Unfurls National Flag In Kerala:केरल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए एक पक्षी का वीडियो वायरल हो रहा है, यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शुरू होते ही कुछ लोग ध्वज फहराने के लिए जैस ही रस्सी को खींचते हैं और झंडा ऊपर जाकर रुक जाता है। तभी वहां एक पक्षी उसकी ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे झंडा खुल जाता और फूलों की पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं।

Kerala - National Flag got stuck at the top while hoisting. A bird came from nowhere and unfurled it!! ✨ pic.twitter.com/lRFR2TeShK