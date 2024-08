Viral Video: स्कूल से लौट रहे थे 2 मासूम, हाईटेंशन तार में फंसी साइकिल से दौड़ा करंट; 1 की मौत

Viral Video: आंध्र प्रदेश के कडप्पा में दर्दनाक घटना सामने आई है जिसका वीडियो देख आपका दिल दहल जाएगा। कडप्पा इलाके में करंट लगने से दो बच्चों की भयावह मौत के मामले ने पूरे इलाके के लोगों को सन्न कर दिया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

वीडियो बीते बुधवार का है जब दोपहर स्कूल से घर लौटते समय 11 वर्षीय एक लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, यह घटना तब हुई जब उसकी साइकिल बिजली के खुले तार में फंस गई। इस घटना में पीछे बैठा एक अन्य लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। तनवीर (11) और आदम (10) स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी वे बिजली के लटकते तार की चपेट में आ गए और जमीन पर गिर पड़े, जबकि साइकिल में आग लग गई। सीसीटीवी फुटेज में राहगीरों को तार हटाने और उन्हें बचाने के लिए लड़कों की ओर भागते हुए दिखाया गया है।

इस हादसे में तनवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आदम को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया। वहीं, स्थानीय लोग अब बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।

