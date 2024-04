VIDEO: ऑन एयर टीवी रिपोर्टर के मुंह से निकल गई गाली, फिर चैनल ने मांगी माफी वीडियो हुआ वायरल

Highlights अश्मित नाम का एक रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि मामले पर रिपोर्टिंग करते समय गलती कर बैठा वह ऑन एयर अपने शब्दों में गड़बड़ी कर निराश हो गया रिपोर्टर ने हताश होकर ऑन एयर रिपोर्टिंग के दौरान गाली दे दी

Viral Video: पत्रकारिता में रिपोर्टिंग सबसे कठिन कार्यों में से एक मानी जाती है। जहां तक टीवी समाचार रिपोर्टिंग का सवाल है, लाइव कैमरे पर वास्तविक समय और ऑन एयर रिपोर्टिंग चीजों को और भी कठिन बना देती है क्योंकि किसी को कहानी का विवरण सुनाते समय सोचना और प्रतिक्रिया करना पड़ता है। हालाँकि, कई बार, एक रिपोर्टर ऑन एयर ऐसी गलती (जुबान फिसलने) कर बैठता है जो कुछ लोगों के लिए शर्मनाक या मनोरंजक भी हो सकती है। ऐसी ही एक घटना मंगलवार (23 अप्रैल) को एक प्रतिष्ठित चैनल के टीवी न्यूज रिपोर्टर के साथ घटी।

अश्मित नाम का एक रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि मामले पर रिपोर्टिंग करते समय गलती कर बैठा और अपने शब्दों में गड़बड़ी कर निराश हो गया। रिपोर्टर ने हताश होकर ऑन एयर रिपोर्टिंग के दौरान गाली दे दी। जबकि रिपोर्टर को पता था कि वह लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उसने खुद को सही करने की कोशिश करते हुए एक अपशब्द कह दिया। रिपोर्टर को लगभग तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

Gems of CNBC-TV18 😹😹 Tell me you are from Delhi without telling me you are from Delhi. 🎧🫣 pic.twitter.com/PWBUGiztWR

हालाँकि, एंकर रिपोर्टर के बचाव में आया और उसने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, "हम थोड़ी देर में उस पर वापस आएंगे। हम आपको ठीक से नहीं सुन सके अश्मित।" यहां तक कि चैनल ने भी माफ़ी मांगी और एक्स पर पोस्ट किया, "आज पहले एक लाइव प्रसारण पर, एक रिपोर्टर ने अनजाने में अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, उसे पता नहीं था कि वह ऑन एयर है। हम गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे कि हम उच्चतम मानकों को बनाए रखें।"

