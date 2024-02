SL Vs AFG: मैदान में पहुंचा बिन बुलाया मेहमान, 'घुसपैठिये' के कारण बीच में रुका मैच.., यहां देखें वीडियो

Highlights श्रीलंका और अफगानिस्तान के टेस्ट मैच में अचानक से पहुंची मॉनिटर छिपकली मैच रोकना पड़ा और फिर अधिकारियों ने बाहर निकालने की कोशिश की उसके जाने के बाद मैच शुरू हो पाया

नई दिल्ली: श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच चले रहे दूसरे दिन के एक मात्र टेस्ट मैच में अचानक से एक बड़ी मॉनिटर छिपकली मैदान में आ गई। इसके कारण गेम को कुछ देर रोका गया। फिर, इसके निकलने के बाद दोबारा से मैच को शुरू किया गया। इस दौरान श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी कर रही थी और 48वें ओवर में गेम का रुख बदल गया।

फिर, अधिकारियों हरकत में आए क्योंकि उन्होंने एक मॉनिटर छिपकली को डराकर भगाने की कोशिश की और साथ ही मैच शुरू हुआ। अब इस दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले साल भी ऐसा दृश्य ग्राउंड में देखने को मिला था, तब लंका प्रीमियर लीग के दौरान मैदान पर सांपों के रेंगने के कारण कई बार मैच रोकना पड़ा था।

We had an uninvited guest on the field today 🦎😄#SonySportsNetwork#SLvAFGpic.twitter.com/1LvDkLmXij