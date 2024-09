Video: स्कूटी से जा रही थी युवती, टक्कर लगने से एलिवेटेड रोड के नीचे बने पिलर पर गिरी, हैरान करने वाली घटना का वाडियो देखिए

Highlights उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक अजीब दुर्घटना देखने को मिली सेक्टर 25 के पास एक स्कूटी सवार लड़की अज्ञात वाहन की टक्कर से एलिवेटेड रोड के खंभे पर गिर गई टक्कर से गिरी स्कूटी सवार लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया

Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक अजीब दुर्घटना देखने को मिली। यहां सेक्टर 25 के पास एक स्कूटी सवार लड़की अज्ञात वाहन की टक्कर से एलिवेटेड रोड के खंभे पर गिर गई। । दो लोग उसे बचाने का प्रयास करने के लिए एलिवेटेड रोड के खंभे पर पहुंचे और वो भी काफी देर तक फंसे रहे। बाद में तीनों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

#WATCH | Uttar Pradesh: A scooty-riding girl landed on the pillar of the elevated road near Noida Sector 25 under Sector 20 PS area, after she was hit by an unidentified vehicle. Two men are attempting to rescue her. More details awaited. pic.twitter.com/IsABJQrH1t