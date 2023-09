PoK merge India: पीओके अपने आप ‘भारत का हिस्सा बन जाएगा’, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा- बस कुछ समय इंतजार करें, देखें वीडियो

Highlights भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। जी-20 बैठक अभूतपूर्व रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपना लोहा मनवा दिया।

PoK merge India: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) ‘‘अपने आप भारत के अंदर आएगा।’’ पूर्व सेना प्रमुख ने सोमवार को दौसा में संवाददाताओं से कहा, ‘‘पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए।’’

उन्होंने राज्य में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान दौसा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पीओके से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। सिंह ने कहा कि जी-20 सम्मेलन की भव्यता ने भारत को विश्व मंच पर अनूठी पहचान दिलाई है और भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है।

उन्होंने कहा, ‘‘जी-20 बैठक अभूतपूर्व रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपना लोहा मनवा दिया। जी-20 समूह में विश्व के सभी शक्तिशाली देश शामिल हैं। सभी देशों ने भारत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।’’ सिंह ने कहा कि 'जैव ईंधन गठबंधन' को लेकर मोदी के नेतृत्व में मिली सफलता भारत को आर्थिक रूप से मजबूती की दिशा में ले जा रही है।

उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था बदहाल है और युवाओं एवं किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। सिंह ने कहा, ‘‘इसलिए भाजपा को जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालनी पड़ी है।’’

VIDEO | "PoK will merge with India on its own, just wait for some time," says Union minister VK Singh.



READ | https://t.co/byK9R1RRrgpic.twitter.com/hjzchsKsI5