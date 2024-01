Ram Mandir Inauguration: दिल्ली से अयोध्या जा रही फ्लाइट में यात्रियों ने गाया 'जय राम श्री राम' मंत्र, वीडियो हुआ वायरल

Highlights अयोध्या जा रही फ्लाइट में श्रद्धालुओं ने गुनगुनाया 'जय राम श्री राम' मंत्र यह हवाई जहाज दिल्ली से अयोध्या जा रहा था प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम सोमवार को यानी 22 जनवरी को अयोध्या में होना है

नई दिल्ली: प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर श्रद्धालुओं को ले जा रही फ्लाइट में कुछ लोग 'जय राम, श्री राम' मंत्र गुनगुनाते दिख रहे हैं। फिर दोहराते हुए सभी यात्रियों ने इस मंत्र को गाया। यह हवाई जहाज दिल्ली से अयोध्या जा रहा था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम सोमवार को यानी 22 जनवरी को अयोध्या में होना है।

यह समारोह इसलिए भी खास होने जा रहे है क्योंकि देश भर से 1100 से भी अधिक गणमान्य अतिथि इसमें शामिल हो रहे हैं। इस फेहरिस्त में चिरंजीवी, मोहनलाल, अजय देवगन, हेमा मालिनी, प्रभास, माधुरी दीक्षित, सनी देओल, अभिनेत्री आलिया भट्ट, महानायक अमिताभ बच्चन और रजनीकांत शरीके सुपरस्टार भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे।

#WATCH | Passengers chant Ram bhajan onboard the flight from Delhi to Ayodhya.



The Pran Pratishtha ceremony of Ram Temple will take place tomorrow in Ayodhya. pic.twitter.com/gNirg7rs1t